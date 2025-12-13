Cruset (Junts) diu a Sánchez que no hi haurà PGE i que el trencament és "irreversible"

Fernando Sánchez - Europa Press
Celebra no tenir "cap tipus de relació política" amb el PSOE després de les últimes detencions
MADRID, 13 des. (EUROPA PRESS) -
El diputat de Junts en el Congrés Josep Maria Cruset ha assegurat que el president Pedro Sánchez no tindrà Pressupostos Generals al febrer perquè el seu grup els rebutjarà i ha insistit que la ruptura és "irreversible" encara que el seu govern hagi pres nota dels "incompliments" aprovant algunes mesures de l'acord d'investidura.
En una entrevista del programa 'Parlament' (RNE) recollida per Europa Press, ha deixat clar que els últims gestos del Govern socialista amb Junts no els han fet canviar el vot sobre la senda de dèficit, que han rebutjat per dues vegades, i tampoc no ho farà quan la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, porti al febrer els PGE a la Cambra, com així ho ha anunciat.
Ha dit que, quan Junts va decidir trencar relacions amb el govern de Sánchez, la solució ja no passava per allò de "ara farem dues coses" per acontentar-los; en primer lloc, perquè "això no és suficient per canviar res" i, en segon, perquè "la ruptura és total".
Encara que l'executiu insisteixi que presentarà el seu projecte de Pressupostos al febrer, Cruset ha reiterat que no ho aconseguiran aprovar perquè la seva posició tornarà a ser de rebuig, la qual cosa deixa al Govern espanyol amb una majoria absoluta en contra.
Ha recalcat que només s'haguessin prestat a negociar amb el Govern de Sánchez si hagués complert durant la primera part de la legislatura els acords subscrits, però, malgrat els "esforços" de Junts, "sistemàticament" va incomplir l'acordat: "Per això ens atrevim a pronosticar que no haurà Pressupostos".
EL GOVERN DEL PSOE "HA FET COSES INIMAGINABLES"
Cruset sosté que el Govern socialista "ha pres consciència" que no era cert que havien complert amb Junts, i que per això l'Executiu, en comprovar com perd votacions molt importants, va decidir "fer coses que, fins ara, era inimaginables", com és veure al propi president assumir els seus incompliments amb els de Carles Puigdemont.
Sobre per què Junts ha negociat amb el PSOE canvis en la Llei contra la Multirreincidencia malgrat la ruptura, ha contestat que sempre van dir que no recolzarien cap llei que fos del Govern de Sánchez, del PSOE o de Sumar, i que només la recolzarien en aquells casos on ja tenien acords tancats, com la Llei d'Atenció a la Clientela i la de la Mobilitat Sostenible.
Ha recordat que la Llei contra la Multireincidència no compleix aquests paràmetres perquè és una llei impulsada per Junts, per la qual cosa per treure-la endavant han de parlar amb tots els grups per acabar amb un problema que "està al carrer" a Catalunya, on "hi ha 600 multireincidents que han estat detinguts més de 7.000 vegades".
Quant a si esperen més gestos del Govern de Sánchez les properes setmanes, el 'número dos' de Junts en el Congrés ha dit que el seu partit no pretén ser qui digui a l'executiu què ha de fer, entre altres coses perquè no està tenint cap tipus de negociació ni contacte amb el Govern socialista.
LLEI CONTRA OKUPACIONS I GESTIÓ DE LA IMMIGRACIÓ
Segons ell, els últims dies hi ha fets que evidencien "que no era cert que no havia canviat res" i que "és cert que el Govern s'ha hagut de moure", i ha afegit que no només hi havia "molts incompliments", sinó que encara hi ha qüestions pendents per resoldre, com la Llei contra les okupacions i el traspàs de les competències d'immigració a la Generalitat.
Són incompliments que depenien "exclusivament" del PSOE i de la seva capacitat d'arribar a acords a l'hemicicle, ha advertit.
També dit que, després de les últimes notícies sobre el cas Salazar, la dimissió del president de la Diputació de Lugo i les detencions de l'exmilitant Leire Díez i l'ex-president de la Sepi, Junts celebra "des de la tranquil·litat" no tenir "cap tipus de relació política" amb els socialistes.
"En tot cas, sabrà el PSOE el que ha de fer per donar explicacions als ciutadans de quina és la realitat", i ha afegit que l'aturada nadalenca no servirà per resetejar les relacions amb el Govern socialista: "En absolut. Som un projecte polític súper seriós i absolutament previsible".