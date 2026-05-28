Cruset (Junts) assegura que el PSOE té "pànic" d'unes eleccions

Marta Fernández - Europa Press
BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
El diputat de Junts al Congrés Josep Maria Cruset ha assegurat que el PSOE té "pànic" d'unes eleccions generals i que el PP no impulsa una moció de censura al president espanyol, Pedro Sánchez, perquè vol que la situació es compliqui, segons ell.
"Per què els dos que tenen capacitat de sortir d'aquesta situació excepcional i greu no ho estan fent?", ha preguntat en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Cruset ha demanat que el president Sánchez expliqui en seu parlamentària els casos judicials que l'envolten perquè es tracta d'"un escenari absolutament excepcional" i molt greu.
També ha demanat explicacions al president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la campanya del PSC en les eleccions catalanes del 2024, després que l'Audiència Nacional, que instrueix el cas Leire Díez, hagi sol·licitat a la Unitat Central Operativa (UCO) que en requereixi al PSOE tota la documentació.
"Alguns juguen a mostrar que la mà esquerra no sap que fa la mà dreta", ha dit.