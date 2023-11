Crítics d'ERC rebutgen l'acord amb el PSOE per ser un "enterrament de la independència"

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

Un sector crític de les bases d'ERC, el Col·lectiu Primer d'Octubre, ha rebutjat l'acord amb el PSOE anunciat aquest dijous per la investidura per ser un "enterrament de la independència".

Segons han explicat en un comunicat, l'acord no "reconeix l'existència d'un conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol", i tampoc esmenta el dret a l'autodeterminació ni la paraula independència.

"És un acord que en el millor dels casos servirà per perpetuar Catalunya dins Espanya, amb una reforma estatutària o de finançament", han sostingut, retreient a més que l'1-O no es va fer per això, en les seves paraules.

En aquest sentit, han assenyalat que "únicament seria possible" donar suport a la investidura reconeixent el dret de Catalunya a l'autodeterminació, al seu judici, reconegut pel Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) ratificat per Espanya.

Així mateix, han criticat que les promeses d'inversió previstes, que tots saben "que no compliran els espanyols", estan supeditades al fet que ERC aprovi els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) cada any, i també han carregat contra el traspàs de Rodalies per no suposar cap garantia real de millora de les inversions, textualment.