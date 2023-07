Crítics d'ERC demanen replantejar l'estratègia després dels resultats electorals

Reclamen a la cúpula posar els seus càrrecs "a disposició" i unitat amb Junts davant una possible investidura



Un sector crític de les bases d'ERC, el Col·lectiu Primer d'Octubre, ha demanat aquest dimecres a la direcció replantejar l'estratègia del partit en un congrés extraordinari, després dels resultats electorals als últims comicis.

En un comunicat, han instat a obrir una "profunda reflexió" sobre l'estratègia de la cúpula, que creuen que no ha estat avalada pels votants ni a les municipals --a les que ERC va perdre 300.000 vots-- ni a les generals --a les que van perdre 400.000--.

"L'alternativa a no fer-ho comportaria haver d'afrontar un escenari catastròfic per al nostre partit que volem evitar", han advertit.

El Col·lectiu Primer d'Octubre reclama abordar el canvi de rumb amb un debat sincer i "ampli" que escolti totes les seccions locals del partit.

A més, sol·liciten als membres de la direcció posar els seus càrrecs a "disposició de la confiança" de la militància i renovar els representants d'ERC al Congrés dels Diputats.

PACTAR LÍNIES VERMELLES AMB JUNTS

El col·lectiu ha defensat que el discurs d'ERC ha de tornar a girar al voltant del seu "objectiu principal", la independència, i que l'independentisme ha d'encarar des de la unitat les negociacions de la investidura.

En aquest sentit, reclamen pactar amb Junts les "línies vermelles de les negociacions" sobre una possible investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez, sense rebaixes respecte a l'autodeterminació i buscant la complicitat dels partits sobiranistes bascos i gallecs.

"De no acceptar-se per la part espanyola, la responsabilitat de repetir eleccions serà exclusivament fruit de la seva falta de respecte a Catalunya", han afegit.

ERC ES VA EMPLAÇAR A REFLEXIONAR

En roda de premsa aquest dilluns, la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, es va emplaçar a reflexionar sobre els resultats electorals i a fer "autocrítica" durant les properes setmanes.

ERC va reconèixer que no eren uns bons resultats; no obstant això, els va atribuir en part al fet que molts dels seus votants van apostar per un vot útil a PSC o Sumar per parar l'"ona reaccionària" de PP i Vox.