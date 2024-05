Crítics d'ERC acorden presentar una candidatura de "renovació" al proper congrés

BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

Un sector crític de les bases d'ERC, el Col·lectiu Primer d'Octubre, ha acordat presentar una candidatura "per optar a la renovació" de la direcció del partit al congrés que els republicans han convocat pel proper 30 de novembre del 2024.

Ho han anunciat en un comunicat a 'X' recollit per Europa Press, en el qual afirmen que el seu objectiu és "recuperar la confiança" de l'electorat, així com fixar de nou l'objectiu de la independència com el centre de totes les polítiques, en les seves paraules.

També busquen fixar una "posició estratègica comuna amb la resta de forces independentistes", rebutjar qualsevol acord amb els quals defineixen textualment com a partits del 155 si aquests no reconeixen el dret d'autodeterminació i, finalment, recuperar la cultura assembleària de la formació.