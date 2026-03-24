CriteriaCaixa guanya 2.325 milions el 2025, més del doble que el 2024, i nomena com a CEO José María Méndez

El resultat recurrent és de 1.616 milions (+7%)
MADRID/BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)
CriteriaCaixa, hòlding que gestiona el patrimoni empresarial de la Fundació La Caixa, va obtenir un benefici net de 2.325 milions d'euros el 2025, xifra que multiplica per més de dos els seus guanys del 2024 (+120%), ha informat aquest dimarts la companyia, que ha nomenat a més el seu fins ara director general, José María Méndez, com a nou conseller delegat.
El hòlding ha atribuït l'increment del benefici net a extraordinaris com la interlocutòria-opa de Naturgy (306 milions d'euros), la venda de Saba i la seva posterior integració a Interparking (270 milions d'euros) i les desinversions en renda variable cotitzada (559 milions d'euros).
El primer accionista de Naturgy ha assenyalat que les vendes de renda variable cotitzada s'han dut a terme d'acord amb l'adaptació del Pla Estratègic 2030, "adequant aquesta exposició a la visió de llarg termini de la companyia i assegurant que el valor de la cartera de liquiditat sigui d'almenys el 10% del total dels actius".
L'objectiu d'aquesta cartera, ha explicat el hòlding, és el de dotar de liquiditat la companyia obtenint rendibilitats ajustades al mercat.
El resultat recurrent de Criteria va millorar un 7% el 2025, fins als 1.616 milions d'euros, amb una "sòlida" generació de caixa operativa impulsada pels dividends rebuts de les seves participades en aquest període (1.883 milions d'euros), a més de la monetització dels programes de recompra d'accions duts a terme per CaixaBank (296 milions) i l'opa parcial executada per Naturgy (705 milions).
Del total de dividends rebuts per CriteriaCaixa destaquen els de CaixaBank (1.006 milions d'euros), Naturgy (434 milions), Telefónica (170 milions), ACS (51 milions), The Bank of East Asia (46 milions), Colonial (33 milions) i Grupo Financiero Inbursa (27 milions), que se sumen als 116 milions d'euros de la resta de la cartera.
RENOVACIÓ DEL CONSELL
A més d'aprovar els comptes de l'exercici 2025, el consell d'administració de CriteriaCaixa ha nomenat el fins ara director general de la societat, José María Méndez, com a conseller delegat (CEO).
El president de la Fundació La Caixa i de CriteriaCaixa, Isidre Fainé, ha destacat que el nomenament de Méndez té per objectiu "continuar impulsant el hòlding en l'ecosistema inversor europeu".
Així mateix, el Patronat de la Fundació La Caixa, accionista únic de CriteriaCaixa, ha acordat el nomenament de Nuria Chinchilla, Julia Salaverría i Xavier Brossa com a nous consellers independents de Criteria en substitució de José Antonio Asiáin Ayala, Marcos Contreras Manrique i Jean Louis Chaussade, els qui han complert 12 anys en el càrrec i han perdut, per tant, la seva condició d'independents.
Amb aquests nomenaments, el consell d'administració de CriteriaCaixa, integrat per 15 membres, assoleix el 40% de conselleres en el màxim òrgan de govern del hòlding, complint així amb els estàndards del Codi de Bon Govern de societats cotitzades, tot i que Criteria no cotitza.
Méndez ha subratllat el seu compromís amb la creació de valor a llarg termini i ha assenyalat que els resultats del 2025 "són una prova fefaent" del compromís amb el Pla Estratègic 2030, i ha agraït la confiança per ser nomenat en el càrrec.