CriteriaCaixa guanya 1.361 milions fins al juny, un 7% més

BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

CriteriaCaixa va tancar el primer semestre de l'any amb un benefici net de 1.361 milions d'euros, un 7% més que en el mateix període de l'any passat, informa en un comunicat aquest divendres.

El hòlding ha explicat que el semestre "s'ha caracteritzat per una sòlida generació de caixa operativa impulsada pels dividends" rebuts, que van ser de 1.074 milions.

També ha impulsat aquest benefici la monetització de l'acreció en la participació a CaixaBank (per un import de 184 milions), generada per les amortitzacions de les accions recomprades pel banc i l'opa parcial executada per Naturgy, per la qual Criteria ha rebut 705 milions d'euros en efectiu corresponents a la venda del 2,74% del seu capital social.

En concret, ha rebut 637 milions d'euros en dividends de CaixaBank, 155 milions de Naturgy, 85 milions de Telefónica, 33 milions de Colonial, 27 milions d'Inbursa, 24 milions de The Bank of East Asia, 12 milions d'ACS i 101 milions de la resta de la cartera.

El hòlding ha assenyalat que la generació de caixa i la variació positiva de les participades de 5.535 milions han portat el valor net dels actius (NAV) fins als 32.032 milions d'euros (+27,7%), mentre que el valor brut ha arribat als 37.252 milions (+22,7%).

Ha recordat que l'augment de la inversió fins al juny va ser de 1.046 milions a Veolia, amb el qual ha assolit el 5,01% del capital social de l'empresa, i que a 30 de juny tenia compromisos d'inversió en institucions d'inversió col·lectiva pendents de desemborsament per un import de 609 milions d'euros.

DEUTE BRUT

El deute brut a tancament de juny era de 5.220 milions d'euros i la ràtio d'endeutament net era de l'11,1%, amb 5.288 milions, amb un cost mitjà del 3,3% i una vida mitjana de 4,4 anys.

Al febrer, Criteria va dur a terme l'emissió d'un bo de 500 milions d'euros amb venciment al 2031 i un cupó anual del 3,25%, i els fons obtinguts es van destinar a la cancel·lació del tram pendent (420 milions) del préstec pont de 1.150 milions formalitzat el 2024.

El hòlding també va renegociar venciments de préstecs bilaterals per estendre'ls a 5 anys de mitjana i millorar les condicions financeres.

Per la seva banda, la liquiditat de la companyia --caixa i pòlisses de crèdit no disposades-- se situa a tancament del primer semestre en 2.536 milions d'euros.