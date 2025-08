CriteriaCaixa guanya 1.361 milions fins al juny, un 7% més

BARCELONA 1 ago. (EUROPA PRESS) -

CriteriaCaixa va tancar el primer semestre de l'any amb un benefici net de 1.361 milions d'euros, un 7% més que en el mateix període de l'any passat, informa en un comunicat aquest divendres.

El hòlding ha explicat que el semestre "s'ha caracteritzat per una sòlida generació de caixa operativa impulsada pels dividends" rebuts, que van ser de 1.074 milions.

També ha impulsat el benefici de la monetització de l'acreció en la participació a CaixaBank (per un import de 184 milions), generada per les amortitzacions de les accions recomprades pel banc, i l'opa parcial executada per Naturgy, per la qual Criteria ha rebut 705 milions d'euros en efectiu corresponents a la venda del 2,74% del seu capital social.