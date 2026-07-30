CriteriaCaixa guanya 1.248 milions fins al juny, un 8% menys, per la manca d'extraordinaris

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)
CriteriaCaixa va tancar el primer semestre amb un benefici net de 1.248 milions d'euros, un 8% menys que en el mateix període de l'any passat, per la manca d'extraordinaris, com els ingressos derivats de l'auto-OPA de Naturgy, informa en un comunicat aquest dijous.
El resultat recurrent va ser de 1.142 milions, un 23% interanual més, i el hòlding ha explicat que el període "ha vingut marcat per una sòlida generació de caixa", impulsada pels 1.174 milions d'euros de dividends que ha rebut de les seves participades, un 9,3% més.
A més a més, ha destacat la monetització de l'acreció de la participació derivada dels programes de recompra d'accions duts a terme per CaixaBank (365 milions).
Va rebre 723 milions de dividends de CaixaBank, 157 de Naturgy, 85 de Telefónica, 67 d'ACS i 60 de Veolia, mentre que la resta de la cartera va sumar 82 milions.
De gener a juny va fer inversions per un import total de 2.009 milions, entre les quals ha destacat l'adquisició d'un 2,5% addicional de Naturgy per valor de 612 milions, aconseguint una participació del 28,5% en la companyia, i la compra d'un 1,3% addicional a ACS, per valor de 510 milions, aconseguint una participació del 10,6%.
En la cartera d'inversions alternatives, ha destinat 427 milions a comprar actius immobiliaris a través d'InmoCaixa, entre els quals ha destacat l'Edifici Estel de Barcelona, i ha constatat la inversió de 346 milions en fons de tercers que inverteixen en empreses no cotitzades en creixement.
CREACIÓ DE VALOR
CriteriaCaixa ha afegit que s'ha beneficiat en aquest semestre de la variació positiva en el valor de les seves participades, que sumen 5.877 milions.
La principal revaloració va ser la de CaixaBank, que va augmentar un 18,6%, mentre que ACS va créixer un 51,7% i Naturgy, un 5,9%.
Aquesta evolució positiva de les cotitzacions va portar el valor net dels actius de CriteriaCaixa (NAV) fins als 46.640 milions (+17,7%) i el valor brut dels actius (GAV) fins als 51.807 milions (+15,6%) respecte als 44.799 a tancament del 2025.
DEUTE
El deute brut del hòlding es va situar a 30 de juny en 5.167 milions, dels quals el 32% era en bons sènior i el 68% en deute bancari, mentre que la ràtio d'endeutament net s'ha situat en el 6,5%.
L'empresa ha explicat que el cost mitjà del deute es va reduir fins a situar-se en el 3%, amb una vida mitjana de 3,5 anys.
D'altra banda, a tancament del primer semestre, el valor de la cartera de liquiditat era de 4.938 milions d'euros: 1.933 en caixa i equivalents, i 3.005 en instruments de renda fixa, a més de posicions de renda variable cotitzada.
CriteriaCaixa ha recordat que al juny Fitch va elevar la seva qualificació creditícia fins a 'A-' amb perspectiva estable.