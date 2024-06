CriteriaCaixa assoleix una participació de gairebé el 10% a Telefónica

MADRID, 28 juny (EUROPA PRESS) -

CriteriaCaixa, holding que gestiona el patrimoni empresarial de la Fundació 'La Caixa', ha comunicat avui a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que ha assolit una participació del 9,99% del capital social de Telefònica mitjançant l'adquisició d'un bloc d'accions que representen el 4,91% del capital social de la teleco.

Amb aquest percentatge, CriteriaCaixa gairebé assoleix el que té l'Estat a la teleco a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), del 10%.

El holding s'ha proposat assolir com a màxim un 10,01% del capital social de l'operadora, adquirint accions addicionals quan s'obtinguin les autoritzacions administratives requerides per a l'adquisició d'una participació indirecta en certes filials regulades de Telefónica.

CriteriaCaixa va realitzar la seva última operació d'inversió a Telefónica el passat mes d'abril, quan va assolir un 5,01% de la seva capital, encara que aquest percentatge va passar a ser del 5,08% després de la recent reducció de capital de l'operadora.

"Aquest nou increment de participació s'ajusta a la política d'inversió de CriteriaCaixa, caracteritzada per una gestió eficient i prudent del seu portafoli, focalitzat en companyies amb una atractiva política de dividends, com Telefónica", defensa el holding.

Per CriteriaCaixa, la participació a Telefónica "té caràcter estratègic i de llarg termini". En aquest sentit, CriteriaCaixa considera que la seva inversió "contribuirà a dotar de major estabilitat accionarial a l'operadora, companyia essencial tant per al país com per al sector a nivell internacional".

La relació de 'La Caixa' amb Telefónica es remunta a 1987. Des de llavors, tant 'La Caixa' primer, com posteriorment CaixaBank i ara CriteriaCaixa, han mantingut la seva presència en els òrgans de govern de la companyia.

Actualment, aquesta representació la té Isidro Fainé, que és vicepresident de Telefónica, i que aquest any ha superat els 30 anys continuats de servei com a conseller de la companyia.