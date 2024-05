CriteriaCaixa assoleix el 9,4% d'ACS en una operació de 983 milions

MADRID, 24 maig (EUROPA PRESS) -

CriteriaCaixa, el braç industrial de la Fundació Bancària La Caixa, ha assolit una participació del 9,4% en ACS per un import de 983 milions d'euros, segons ha informat la companyia aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Referent a això, ACS ha comunicat també al supervisor que ha acordat la cancel·lació anticipada dels dos contractes 'forward' sobre accions pròpies, liquidables exclusivament en metàl·lic per diferències, que afecten en l'actualitat a un total de 25.431.299 accions pròpies, per ser comprades per CriteriaCaixa, la qual cosa suposa una participació del 9,361% del grup presidit per Florentino Pérez.

Després de l'operació, CriteriaCaixa es convertirà en el segon major accionista d'ACS i proposarà al seu consell d'administració el nomenament d'Isidro Fainé com a conseller dominical.

L'operació s'emmarca en la política d'inversió de CriteriaCaixa --companyia presidida per Isidro Fainé i el conseller delegat de la qual és Ángel Simón--, que selecciona empreses líders en sectors altament atractius, amb capacitat de creixement i generació de valor.

Les accions d'ACS registraven un descens del 0,30% a les 9.31 hores, fins als 39,62 euros.

Aquesta presa del 9,4% d'ACS per part de Criteria succeeix a la intenció del holding de La Caixa d'elevar al 10% la seva participació a Telefónica i si es fes amb un 17% de Colonial, alhora que es prepara per reforçar la seva posició en Naturgy en el marc de l'OPA que té previst llançar el grup emiratí Taqa.