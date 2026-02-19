Criteria distribueix un dividend de 100 milions a la fundació bancària La Caixa

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
CriteriaCaixa ha acordat distribuir un dividend social de 100 milions d'euros al seu accionista únic, la fundació bancària La Caixa.
Així ho ha decidit el patronat de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 'la Caixa', presidit per Isidro Fainé, segons ha informat aquest dijous en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Està previst que CriteriaCaixa aboni el dividend dins els dos mesos següents a l'aprovació de l'acord, en un únic pagament.