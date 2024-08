Criteria continua interessada en entrar a Talgo només si hi ha un soci industrial que lideri l'operació

MADRID, 30 ago. (EUROPA PRESS) -

El holding inversor de la Fundació 'La Caixa', CriteriaCaixa, no ha canviat de postura respecte a la seva entrada a Talgo després del 'veto' del Govern central a l'OPA hongaresa, per la qual cosa estudiarà adquirir una part de la companyia només si hi ha un soci industrial que lideri l'operació.

"La nostra hipotètica entrada al capital de Talgo està subjecta a l'aparició d'un operador industrial que lideri el projecte", han confirmat a Europa Press fonts de la companyia.

A més, només ho faran si compta amb el beneplàcit del Govern central, quelcom que no ha tingut l'OPA hongaresa de Magyar Vagon, així com amb el vistiplau dels actuals accionistes de Talgo.

Les mateixes fonts incideixen que el paper de Criteria és en tot cas secundari, ja que esperaran que un soci industrial que es dediqui a la mateixa indústria que Talgo entri al el projecte, i posteriorment estudiaran la seva implicació.

Una vegada vetada l'operació pel Govern central, la txeca Skoda, que ja va proposar fins a en dues ocasions a la direcció de Talgo una combinació de negocis, podria ser un d'aquests socis industrials, al dedicar-se també a la fabricació de trens.

A més, més enllà d'una reorganització al capital de l'empresa, Talgo necessita una solució industrial per donar sortida a totes les comandes als quals actualment no pot afrontar.