Cristina Vallejo (ICAB) elegida nova consellera del Consell General de l'Advocacia Espanyola

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
La degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, ha pres possessió com a nova consellera del Consell General de l'Advocacia Espanyola (CGAE) en el ple celebrat aquest divendres a Madrid, segons ha informat l'ICAB en un comunicat.
Vallejo va guanyar les eleccions del deganat de l'ICAB el passat 19 de juny --la tercera dona que ocupa aquest càrrec en la institució-- i des del 4 de juliol representa els advocats de Barcelona, en substitució de l'anterior degà, Jesús M. Sánchez.
El president del CGAE, Salvador González, ja va mantenir a principis de setembre una primera trobada institucional amb la degana, en la qual van abordar els principals reptes i projectes de la professió.