Cristina Vallejo, candidata a degana de l'ICAB, aposta per impulsar la "presència internacional"

L'especialista en dret civil i mercantil proposa "canviar" la quota col·legial per formacions

BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -

La candidata a degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, pretén impulsar la "presència internacional" de l'organització professional, des del punt de vista empresarial, però també de funció social dels drets humans.

En una entrevista a Europa Press, Vallejo ha manifestat que un dels eixos de la seva candidatura és potenciar la visibilitat de l'ICAB en un món global, ser al centre del debat d'una advocacia internacional, fer 'statement' i protegir l'advocacia davant de la limitació dels seus drets.

Un altre dels eixos de la seva candidatura se centra en la formació dels col·legiats i, encara que Vallejo assegura que des de la pandèmia es van implementar formacions en línia, pretén impulsar formacions híbrides per als que tinguin "horaris complicats" i per afavorir la conciliació familiar.

"Ja tenim una gran oferta de formació gratuïta, però hem de seguir en aquesta línia", ha explicat la civilista i mercantilista, que assenyala que, a més, els companys del torn d'ofici han de tenir una formació contínua gratuïta que els permeti estar al dia i que el cost no ha de suposar una bretxa econòmica a l'hora de formar-se.

Vallejo, que va ser coordinadora de Formació de l'ICAB entre 2021 i 2024, proposa, com una de les mesures més importants del seu programa, "canviar" la quota dels col·legiats per hores de formació.

EQUIDISTÀNCIA POLÍTICA

Preguntada sobre la promesa d'un altre dels cinc candidats al deganat de l'ICAB, Joan Ramon Ramos, de recuperar l'equidistància política a la institució, Vallejo ha assegurat que "la neutralitat política de la corporació s'ha de preservar", que la seva junta de govern és neutral políticament i que no serà transmissora de cap partit.

No obstant això, entén que la neutralitat política no està renyida amb la funció social de l'advocacia a l'hora de fer propostes legislatives: "Hem de ser bel·ligerants, hem de posar damunt de la taula els problemes que té la ciutadania com a experts en les diferents matèries i hem de fer propostes de 'lege ferenda'".

Als que la critiquen per encapçalar una candidatura continuista, Vallejo respon que si li han posat aquesta etiqueta perquè coneix la institució, l'accepta, i que aquest coneixement és necessari per poder modernitzar-la: "El meu pla de govern 2025-2029 no té res a veure amb el que vam fer amb Maria Eugènia Gay el 2017-2021, era un moment diferent".

Aleshores, la legislatura va estar marcada pel panorama polític; ara, per reptes com la irrupció de la intel·ligència artificial o la implementació de la Llei d'Eficiència Judicial.

A més, ha assenyalat que dels setze membres de la seva candidatura, catorze són nous i que molts han patit en les seves pròpies carns la desafecció cap al Col·legi, per la qual cosa calia integrar-los per aconseguir una advocacia més forta.

Sobre la desafecció entre els col·legiats --en les passades eleccions la participació va ser aproximadament d'un 20%-- ha dit que, per combatre-la, van triar un equip multidisciplinari, amb la intenció que aglutinés "totes les àrees del dret i totes les sensibilitats" i que fos un reflex del Col·legi que volen: professionalista, de prestigi i integrador.

Només ho podien aconseguir, ha afegit, si hi havia "advocats d'empresa, delegats de protecció de dades, responsables de compliment normatiu, civilistes, penalistes, administrativistes, laboralistes... totes les àrees del dret representades".

"Si el nostre lema és 'L'ICAB és teu' per vèncer aquesta desafecció, tu em votaràs si et sents reflectit en aquesta Junta de Govern", ha subratllat Vallejo, que ha afegit que també van trencar amb la barrera de la grandària dels despatxos i que la seva candidatura posa el focus en les necessitats dels joves, però també dels sèniors.

"Tots som advocacia i volem que l'ICAB sigui dels joves, dels sèniors, dels advocats d'empresa, dels que es dediquen a litigar, dels que no litiguen, dels que estan en relació amb l'administració pública i, per tant, ser un col·legi integrador", ha conclòs.

Un altre dels eixos és la funció pública, que abasta la deontologia, el torn d'ofici i els honoraris i, sobre aquests últims, ha dit que la seva intenció seria seure a negociar amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per evitar noves sancions i elaborar criteris que donin resposta a la taxació de costos.

Sobre el torn d'ofici, ha dit que en la seva junta hi ha diverses persones adscrites, per la qual cosa estan molt sensibilitzats, i que la degana és la que ha de seure a la taula per dignificar el torn d'ofici: "Aquí em tindran".

MULTIREINCIDÈNCIA

Preguntada sobre la multireincidència, Vallejo ha recordat que, en el seu equip, el candidat a vicepresident, Jorge Navarro, va ser ponent de la proposta 'lege ferenda' de l'ICAB per combatre aquest fenomen, que plantejava una reforma del Codi Penal per introduir una agreujant respecte al furt del mòbil, no pel seu valor, sinó com el seu contingut.

En aquest sentit, ha dit que l'ICAB no està per posicionar-se sobre l'enduriment de les penes, sinó per fer propostes en les quals experts valorin si una reforma donarà a la pràctica uns resultats o uns altres i és necessari incloure altres mesures socials.

Per això, ha proposat posar el focus en la prevenció, no només en la penalització, i incloure a la taula de treball tots els actors socials, sent integradors no només amb els col·legiats, "sinó de portes a fora, que se'ns vegi com una institució integradora".

OCUPACIÓ

Preguntada sobre l'ocupació, Vallejo ha assenyalat que "el relat s'ha portat fins a l'extrem de confondre el que és la vulnerabilitat amb l'ocupació delinqüencial" i ha afirmat que en un estat de dret la seguretat jurídica ha d'estar a la bandera i l'ICAB ha de defensar-la, textualment.

Ha dit que no sap si la solució definitiva passa per la proposta de reforma legislativa de l'ICAB, que va proposar que els jutges de guàrdia poguessin ordenar, com a mesura cautelar, un desallotjament en 48 hores en cas d'ocupació delinqüencial d'un immoble, però que "el que no pot ser la solució és que l'ocupació delinqüencial sigui un títol per posseir en un estat de dret".

Vallejo ha expressat que "no pot sortir gratis en aquest país ocupar delinqüentment, però que tampoc pot ser que el vulnerable que està a l'altra banda estigui tres anys en una taula d'emergència per trobar una solució en habitatge", per la qual cosa l'ICAB ha d'estar als dos costats buscant solucions.

Ha argumentat que hi ha d'haver una col·laboració de la propietat publicoprivada, que cal desenvolupar polítiques legislatives amb tots els agents socials, i "no ofegar el mercat immobiliari".

"Continuem a la cua com a país que no té habitatge social, i l'ICAB ha de ser aquí per promoure polítiques legislatives que ajudin els arrendataris, però que no marginin els propietaris, que són els que donen l'oferta", ha defensat.

PRIMERES MESURES

En cas que els col·legiats dipositin la seva confiança en ella el pròxim 19 de juny, Vallejo ha avançat que "començaria pel paper de dignificació de l'advocacia", a intentar aconseguir una pòlissa de responsabilitat civil competitiva, i a treballar juntament amb la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica en els mòduls del torn d'ofici, entre moltes altres tasques.

També ha promès "un relat fort", un paper de lobby, i ha traslladat als col·legiats i col·legiades que seurà allà on sigui, des del primer dia, perquè l'advocacia sigui la protagonista, en les seves paraules.