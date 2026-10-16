Cristina Morón substituirà Mínguez al capdavant de la llista del PSC per Lleida

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
La tercera tinent d'alcalde de Lleida, Cristina Morón, encapçalarà la llista del PSC per Lleida a les eleccions generals del 29 de novembre, després de la renúncia de la portaveu de l'Executiva Federal del PSOE, Montse Mínguez.
Així ho han traslladat el ministre i candidat per Barcelona, Jordi Hereu, i el president de la Generalitat i primer secretari del partit, Salvador Illa, en el Consell Nacional Extraordinari d'aquest divendres del PSC, que ratificarà les llistes del partit a les generals.
El PSC de les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran va proposar que Mínguez repetís com a cap de llista per Lleida, i que l'acompanyessin a la llista Amador Marquès, Lorena González i Xavier Oriol Granados, però la renúncia de Mínguez, en plena polèmica pels negocis immobiliaris de la seva parella, ha alterat els plans del partit.