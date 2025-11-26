Cristina Álvarez, nova presidenta d'El Corte Inglés

MADRID 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El Corte Inglés ha nomenat Cristina Álvarez nova presidenta del grup en substitució de la seva germana Marta Álvarez, segons ha informat aquest dimarts el grup de distribució.
El consell d'administració de la companyia ha donat suport per unanimitat a la proposta de Marta Álvarez per designar la seva germana com a nova presidenta.
El relleu, que tindrà lloc el pròxim 15 de gener del 2026, es produeix en un marc "ordenat, estable i de continuïtat".
Marta Álvarez, que per decisió personal i voluntària dona el relleu a la seva germana després de sis anys en el càrrec, continuarà com a membre del consell i de la comissió de Seguiment, centrant-se en la direcció estratègica de Marques Pròpies, de Moda i de Llar.