Cristina Alba Ochoa, nova CEO de Pronovias

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -

L'empresa de moda nupcial Pronovias ha anunciat aquest dilluns el nomenament de Cristina Alba Ochoa com a nova CEO, després de la decisió de Marc Calabia Gibert de plegar del càrrec que ocupava al capdavant de la companyia des del 2023 "per començar una nova etapa professional"

Alba Ochoa ha expressat que el nomenament, efectiu des d'aquest dilluns, és "un privilegi" i ha afirmat que coneix el sector perquè la seva mare va ser costurera per a marques de moda nupcial, ha informat Pronovias en un comunicat.

"Com a catalana, per a mi és un orgull unir-me a una ensenya catalana tan emblemàtica", ha afegit l'empresària, amb més de 30 anys d'experiència internacional en finances, lideratge corporatiu i gestió d'equips.

La nova CEO, que s'incorporarà al Consell de Pronovias, també és consellera no executiva de la gestora Atitlan i de doValue Group i té una doble llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i un Màster en Finances i Banca per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.

El president del Grup Pronovias, Gianni Serazzi, ha mostrat la seva confiança en Alba Ochoa: "Confiem que la Cristina consolidarà encara més la prestigiosa reputació de la companyia i reforçarà el lideratge del grup".

A més a més, ha agraït la contribució de Calabia en la consolidació de Pronovias, ja que per a ell la seva tasca ha estat "fonamental" per posar les bases organitzatives, de marca i de producte de la nova era del grup.