La crisi de Rodalies impacta en les vendes d'un 42% dels socis de Comertia

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
La crisi de Rodalies i les afectacions a la mobilitat de les darreres setmanes han impactat en les vendes del 42% dels socis de Comertia, informa l'associació catalana de l'empresa familiar del retail en un comunicat aquest divendres.
De fet, un 18% del total apunta a una afectació inferior al 3% de les vendes, alhora que un altre 13% les estima entre un 3% i un 5% d'impacte en la facturació.
A tall de balanç del tancament de l'exercici 2025, un 33% dels empresaris de Comertia ha reduït beneficis i un 66% ha mantingut o fins i tot incrementat els seus guanys, mentre que durant el mes de gener del 2026, els sectors i establiments adherits a l'entitat tenien una mitjana de creixement del 3,3%, respecte a fa un any.
En clau d'actualitat, un 67% dels socis explica que la celebració de l'Integrated Systems Europe (ISE), que culmina aquest divendres al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, i del Mobile World Congress (MWC) "no tenen un impacte directe en l'afluència de persones i les vendes del sector retail".
El president de Comertia, Ignasi Pietx, ha destacat que cal "celebrar i aprofitar que Barcelona sigui la nova capital europea del comerç de proximitat", alhora que insta a alçar la veu davant el dèficit crònic d'inversions en infraestructures que afecta tot el funcionament del territori, en les seves paraules.