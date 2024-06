Crida i cerca per a un sospitós de violar i prostituir menors en no presentar-se al judici

BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

El jutge de la secció 3 de l'Audiència de Barcelona ha dictat una ordre de crida i cerca per a un dels tres sospitosos de violar i prostituir menors d'un centre tutelat de la Generalitat a Barcelona en no presentar-se aquest dimarts en la primera sessió del judici, segons han explicat fonts judicials a Europa Press.

Dos dels acusats en el judici estan en presó provisional des de fa dos anys, mentre que el tercer estava en llibertat i havia de comparèixer davant el jutge pel seu propi compte.

El judici havia de començar aquest dimarts a les 10 hores i la previsió era que s'allargués fins dijous, però cap a les 11 hores encara no havia aparegut el tercer acusat.

Les mateixes fonts han detallat que el jutge ha donat "un termini de 24 hores perquè aparegui" i que si dimecres no hi acudeix, s'haurà de suspendre el judici, ja que totes les parts han demanat no jutjar-los sense el tercer implicat.

En cas que aparegui, les parts prescindiran d'alguns testimonis perquè la vista oral s'allargui dos dies, dimecres i dijous.

ELS FETS

Segons l'escrit de la fiscal, consultat per Europa Press, en una data indeterminada però a principis del 2022, un d'ells va contactar a través d'Instagram amb una de les víctimes, que en aquell moment tenia 17 anys i estava tutelada per la Generalitat de Catalunya.

Arran del missatge, l'acusat va començar una relació sentimental amb la menor entre febrer i juny d'aquell any, i en diverses ocasions la va portar al seu domicili, "lloc habitual de punt de reunió dels tres processats".

"Després de guanyar-se la confiança" de la menor, qui s'escapava del centre per anar al pis, ho va comunicar a altres companyes del mateix centre, una de 16 anys i una altra de 14.

"SITUACIÓ DE VULNERABILITAT"

"Cadascun dels processats, sent conscients que totes les perjudicades eren menors d'edat en situació de vulnerabilitat, van començar a fer accions encaminades a satisfer els seus desitjos sexuals, fins i tot sabent que no hi intervenia el consentiment de cap d'elles", explica.

A l'interior del pis, les menors consumien substàncies que els provocaven un estat de semiinconsciència que era "aprofitat pels processats", i fins i tot van arribar a oferir-los diners a canvi de mantenir relacions sexuals i presumptament les van agredir sexualment.

Segons el fiscal, els fets són constitutius de tres delictes de prostitució, explotació sexual i corrupció de menors; quatre delictes d'agressió sexual amb penetració i un delicte contra la salut pública en el seu vessant de tràfic de drogues, ja que al pis s'hi van trobar drogues.

La Fiscalia demana entre 14 anys i 20 anys de presó per als acusats, i multes d'entre 296 euros i 25.920 euros, segons el grau d'implicació.

A més a més, els acusats haurien de donar entre 37.000 i 38.000 euros com a indemnització a les víctimes per les lesions psíquiques.