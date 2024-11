Creixen un 44% les empreses catalanes que han obert una filial a l'estranger el 2024, fins a 46

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha celebrat que les empreses catalanes que han obert una filial a l'estranger han crescut un 44% aquest any respecte al 2023, fins a un total de 46 companyies.

La Xarxa d'Oficines Exteriors de Comerç i Inversions d'Acció ha acompanyat aquest any més de 2.000 projectes empresarials, ha informat la Generalitat en un comunicat aquest dimarts.

Per Sàmper, aquesta entitat s'ha convertit en "una peça fonamental per impulsar la internacionalització de les empreses catalanes, captar inversió estrangera i fomentar dinàmiques d'innovació internacional".

Ha explicat que les oficines ofereixen "assessorament i seguiment personalitzat, tant per iniciar projectes com per desenvolupar-los en els diferents camps d'actuació d'Acció".

La xarxa d'oficines d'Acció és l'instrument de promoció econòmica exterior del Govern i té més de 35 anys d'experiència, quan el 1988 va obrir oficines a Tòquio (Japó), Hong Kong (Xina), Milà (Itàlia) i Nova York (Estats Units).