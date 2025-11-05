Actualitzat 05/11/2025 11:57

Creativa Barcelona 2025 preveu oferir més de 800 tallers i acollir 130 expositors

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -

L'edició 2025 de Creativa Barcelona, el Saló de les Manualitats i Artesanies, preveu oferir més de 800 tallers i acollir prop de 130 expositors, informa l'organització en un comunicat aquest dimecres.

La trobada se celebra entre aquest dijous i diumenge a La Farga de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i és la "gran cita dels amants de l'univers 'do it yourself'".

L'edició d'enguany compta amb la novetat de Creativa Women, un espai dedicat a la creativitat, el benestar i l'emprenedoria femenina.

El país convidat d'aquesta edició serà França i el 'patchwork' es manté com la principal disciplina, que comptarà amb una exposició formada per 70 peces de l'Associació Espanyola de Patchwork.

L'objectiu de l'organització és superar els 25.000 visitants del 2024, i el director del saló, Juli Simón, ha assenyalat que la voluntat és "una fira plena de vida que tots els amants de la creativitat i les manualitats" descobreixin les novetats que es presentaran.

