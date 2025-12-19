BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) de la Generalitat ha creat un mapa d'establiments comercials amb més de 100 anys d'història a Catalunya, informa la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat aquest divendres.
L'eina permet a la ciutadania localitzar i conèixer la història de més de 600 comerços, i l'objectiu és donar-los visibilitat i reconeixement, i difondre el patrimoni comercial català.
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha assenyalat que la voluntat és "preservar el patrimoni comercial i reforçar el comerç de proximitat".