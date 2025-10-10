La creació d'empreses puja un 1% a l'agost a Catalunya

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
La creació de noves empreses a Catalunya va pujar un 1% a l'agost en taxa interanual amb un total 1.486 societats mercantils constituïdes, en un mes en el qual les empreses dissoltes van ser 88, un 35,8% menys, segons les dades divulgades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Es tracta de la segona millor dada de constitució d'empreses en un mes d'agost a Catalunya de la sèrie històrica.
Amb l'ascens de l'agost, la creació d'empreses a Catalunya encadena quatre mesos consecutius de creixement interanual.
Per a la constitució de les 1.486 empreses creades el passat mes d'agost es van subscriure una mica més de 63,88 milions d'euros, la qual cosa suposa un 11,46% menys que en el mateix mes de fa un any (63,84 milions de capital desemborsat).
De les 88 empreses que van tancar el passat mes d'agost a Catalunya, 59 ho van fer voluntàriament; 17 per fusió amb altres societats i les 12 restants per altres causes.
El País Basc (+24,07%) La Rioja (+22,22%) i Andalusia (+18,21%) van ser les que van registrar creixements més grans en la creació d'empreses, mentre que a la banda contrària es van situar Astúries, Navarra i Múrcia amb reculades d'un 39,37%, 35,37% i un 31,19%, respectivament.
Quant a la dissolució d'empreses, La Rioja (+250%), Astúries (+144,44%) i Castella-la Manxa (+28,57%) van ser les comunitats que més empreses van destruir en taxa interanual, mentre que les Balears, Cantàbria i les Canàries les que menys, amb reculades d'un 41,1%, 40% i un 38,24%, respectivament.
Per la seva banda, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital va pujar un 19,6% a Catalunya a l'agost, fins a les 512 empreses; el capital subscrit en aquestes ampliacions va arribar als 326,64 milions d'euros, xifra un 20,8% superior a la de l'agost de l'any anterior.