La creació d'empreses puja un 7,3% al setembre a Catalunya

BARCELONA 8 nov. (EUROPA PRESS) -

La creació de noves empreses a Catalunya va pujar un 7,3% al setembre en taxa interanual amb un total de 1.262 societats mercantils constituïdes, en un mes en el qual les empreses dissoltes van ser 91, un 1,1% menys, segons les dades difoses aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Es tracta del tercer millor dada de constitució d'empreses en un mes de setembre a la regió de la sèrie històrica. Amb aquest ascens, la creació d'empreses a Catalunya encadena tres mesos consecutius de creixement interanual.

Per a la constitució de les 1.262 empreses creades el passat mes de setembre es van subscriure una mica més de 36,14 milions d'euros, la qual cosa suposa un 11,19% més que en el mateix mes de fa un any (34,31 milions de capital desemborsat).

De les 91 empreses que van tancar el passat mes de setembre a Catalunya, 67 ho van fer voluntàriament; 12 per fusió amb altres societats i les altres 12 restants per altres causes.