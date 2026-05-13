La creació d'empreses puja un 49% al març a Catalunya

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
La creació de noves empreses a Catalunya va pujar un 49% al març en taxa interanual amb un total de 2.754 societats mercantils constituïdes, en un mes en el qual les empreses dissoltes van ser 168, un 36,6% més, segons les dades difoses aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Es tracta de la millor dada de constitució d'empreses en un mes de març a la comunitat de la sèrie històrica i, amb l'ascens del març, la creació d'empreses a Catalunya encadena onze mesos consecutius de creixement interanual.
Per a la constitució de les 2.754 empreses creades el passat mes de març es van subscriure una mica més de 220,01 milions d'euros, la qual cosa suposa un 134,96% més que en el mateix mes de fa un any (219,07 milions de capital desemborsat).
De les 168 empreses que van tancar el passat mes de març a Catalunya, 119 ho van fer voluntàriament; 14 per fusió amb altres societats i les 35 restants per altres causes.
La creació d'empreses va augmentar a totes les comunitats respecte al mateix mes de l'any anterior amb Castella-la Manxa (+70,63%), Extremadura (+53,98%) i Catalunya (+49,03%) al capdavant, mentre que al costat contrari es van situar les Balears (+3,05%), Navarra (+4,76%) i Aragó (+10,99%).
Quant a la dissolució d'empreses, Extremadura (+56,52%), les Canàries (+56,34%) i Castella i Lleó (+43,37%) van ser les comunitats que més empreses van destruir en taxa interanual, mentre que Navarra, Múrcia i Cantàbria les que menys, amb reculades d'un 50%, un 45,95% i un 18,52%, respectivament.
Per la seva banda, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital va pujar un 35,8% a Catalunya al març, fins a les 705 empreses i el capital subscrit en aquestes ampliacions va arribar als 260,37 milions d'euros, xifra un 18,1% inferior a la del març de l'any anterior.