La creació d'empreses puja un 47,1% al maig a Catalunya

BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -

La creació d'empreses a Catalunya va pujar un 47,1% al maig en taxa interanual amb un total de 2.800 societats mercantils constituïdes, en un mes en el qual les empreses dissoltes van ser 147, un 31,2% més, segons les dades aquest dimarts de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Es tracta de la millor dada de constitució d'empreses en un mes de maig a Catalunya de la sèrie històrica.

Amb la pujada del maig, la creació d'empreses a Catalunya surt de les xifres negatives que va registrar el mes anterior.

Per constituir les 2.800 empreses creades el passat mes de maig es van subscriure una mica més de 85,66 milions d'euros, la qual cosa suposa un 7,07% més que en el mateix mes de fa un any (85,66 milions de capital desemborsat).

De les 147 empreses que van tancar el passat mes de maig a Catalunya, 91 ho van fer voluntàriament, 12 per fusió amb altres societats i les 44 restants per altres causes.

La creació d'empreses es va incrementar a totes les comunitats respecte al mateix mes de l'any anterior amb Castella-la Manxa (+62,5%), Andalusia (+50,57%) i Múrcia (+50,25%) al capdavant, excepte a Extremadura on va caure un 4,72%.

Quant a la dissolució d'empreses, Castella-la Manxa (+308,33%), Navarra (+100%) i Balears (+50,91%) van ser on més empreses es van destruir en taxa interanual, mentre que Extremadura, La Rioja i Astúries les que menys, amb reculades d'un 25%, un 15,38% i un 8,57%, respectivament.

Per la seva banda, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital va pujar un 2,3% a Catalunya al maig, fins a les 488 empreses. El capital subscrit en aquestes ampliacions va arribar als 194,84 milions d'euros, xifra un 23,6% inferior a la del maig de l'any anterior.