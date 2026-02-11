La creació d'empreses puja un 32% al desembre a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
La creació d'empreses a Catalunya va pujar un 32% al desembre en taxa interanual amb un total 2.237 societats mercantils constituïdes, en un mes en el qual les empreses dissoltes van ser 236, un 16,8% més, segons dades aquest dimarts de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Es tracta de la millor dada de constitució d'empresass en un mes de desembre a Catalunya de la sèrie històrica i, amb l'augment del desembre, la creació d'empreses a Catalunya encadena vuit mesos consecutius de creixement interanual.
Per a la constitució de les 2.237 empreses creades el passat mes de desembre es van subscriure una mica més de 107,97 milions d'euros, la qual cosa suposa un 41,12% més que en el mateix mes de fa un any.
De les 236 empreses que van tancar el passat mes de desembre a Catalunya, 198 ho van fer voluntàriament; 20 per fusió amb altres societats i les 18 restants per altres causes.
La creació d'empreses es va incrementar a totes les comunitats respecte al mateix mes de l'any anterior amb Navarra (+88,33%), les Balears (+44,48%) i Astúries (+41,76%) al capdavant, excepte a Múrcia on va caure un 0,68%.
Quant a la dissolució d'empreses, Astúries (+80%), Castella i Lleó (+44,22%) i Extremadura (+40,91%) van ser les comunitats que més empreses van destruir en taxa interanual, mentre que Múrcia, Castella-la Manxa i Galícia les que menys, amb reculades d'un 36,17%, un 22,58% i un 9,95%, respectivament.
Per la seva banda, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital va pujar un 9,3% a Catalunya al desembre, fins a les 540 empreses. El capital subscrit en aquestes ampliacions va arribar als 236,09 milions d'euros, xifra un 9,1% inferior a la del desembre de l'any anterior.