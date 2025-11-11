La creació d'empreses puja un 28,2% al setembre a Catalunya

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
La creació d'empreses a Catalunya va pujar un 28,2% al setembre en taxa interanual amb un total de 1.618 societats mercantils constituïdes, en un mes en el qual les empreses dissoltes van ser 114, un 25,3% més, segons dades aquest dimarts de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Es tracta de la millor dada de constitució d'empreses en un mes de setembre a Catalunya de la sèrie històrica i, amb aquest ascens, la creació d'empreses al territori encadena cinc mesos consecutius de creixement interanual.
Per constituir les 1.618 empreses al setembre es van subscriure una mica més de 54,85 milions d'euros, la qual cosa suposa un 51,78% més que en el mateix mes de fa un any (54,81 milions de capital desemborsat).
De les 114 empreses que van tancar el passat mes de setembre a Catalunya, 93 ho van fer voluntàriament, 16 per fusió amb altres societats i les 5 restants per altres causes.
La Rioja (+56,67%) Astúries (+48,81%) i Castella i Lleó (+32,11%) van ser les que van registrar creixements més grans, mentre que al costat contrari es van situar Navarra, Cantàbria i les Balears amb reculades d'un 19,51%, un 12,5% i un 9,94%, respectivament.
Quant a la dissolució d'empreses, les Canàries (+44,44%), Castella-la Manxa (+35,48%) i Catalunya (+25,27%) van ser les que més empreses van destruir en taxa interanual, mentre que Navarra, Astúries i Aragó les que menys, amb reculades d'un 44,44%, un 26,09% i un 19,51%, respectivament.
Per la seva banda, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital va pujar un 17,5% a Catalunya al setembre, fins a les 355 i el capital subscrit en aquestes ampliacions va arribar als 173,05 milions d'euros, xifra un 28,1% superior a la del setembre de l'any anterior.