La creació d'empreses puja un 17,6% al desembre a Catalunya

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -

La creació d'empreses a Catalunya va pujar un 17,6% al desembre en taxa interanual amb un total de 1.695 societats mercantils constituïdes, en un mes en el qual les empreses dissoltes van ser 202, un 9,8% menys, segons les dades difoses aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Es tracta de la segona millor dada de constitució d'empreses en un mes de desembre a Catalunya de la sèrie històrica i, amb l'ascens del desembre, la creació d'empreses a la comunitat encadena 6 mesos consecutius de creixement interanual.

Per a la constitució de les 1.695 empreses creades el passat mes de desembre es van subscriure una mica més de 76,51 milions d'euros, la qual cosa suposa un 20,94% menys que en el mateix mes de fa un any (76,47 milions de capital desemborsat).

De les 202 empreses que van tancar el passat mes de desembre a Catalunya, 153 ho van fer voluntàriament; 21 per fusió amb altres societats i les 28 restants per altres causes.

El País Basc (+42,54%) Castella-la Manxa (+40,19%) i les Canàries (+34,59%) van registrar els creixements més grans en la creació d'empreses, mentre que al costat contrari es van situar Cantàbria, Astúries i Navarra amb reculades d'un 21,43%, un 3,19% i un 1,64%, respectivament.

Quant a la dissolució d'empreses, Castella-la Manxa (+78,85%), el País Basc (+67,48%) i les Canàries (+46,94%) van ser les comunitats que més empreses van destruir en taxa interanual, mentre que Astúries, Navarra i Catalunya les que menys, amb reculades d'un 38,6%, un 33,33% i un 9,82%, respectivament.

Per la seva banda, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital va pujar un 33,2% a Catalunya al desembre, fins a les 494 empreses. El capital subscrit en aquestes ampliacions va arribar als 259,59 milions d'euros, xifra un 72,3% superior a la del desembre de l'any passat.