La creació d'empreses puja un 13,33% al gener a Catalunya

BARCELONA, 11 març (EUROPA PRESS) -

La creació d'empreses a Catalunya va pujar un 13,33% al gener en taxa interanual amb un total 2.117 societats mercantils constituïdes, en un mes en el qual les dissoltes van ser 343, un 25,64% més, segons les dades difoses aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta de la segona millor dada de constitució d'empreses en un mes de gener de la sèrie històrica.

Amb l'ascens del gener, la creació d'empreses a Catalunya surt de les xifres negatives que va registrar el mes anterior.

Per constituir les 2.117 empreses creades el passat mes de gener es van subscriure una mica més de 111,8 milions d'euros, la qual cosa suposa un 38,18% més que el mateix mes de fa un any (109,55 milions de capital desemborsat).

De les 343 empreses que van tancar el passat mes de gener a Catalunya, 295 ho van fer voluntàriament; 25 per fusió amb altres societats i les 23 restants per altres causes.

Ceuta (+175%) Aragó (+40,36%) i Navarra (+31,18%) van ser les que van registrar creixements més grans en la creació d'empreses, mentre que al costat contrari es van situar La Rioja, Melilla i Cantàbria amb reculades d'un 20%, un 11,11% i un 2,7%, respectivament.

Quant a la dissolució d'empreses, Castella-la Manxa (+65,52%), Aragó (+42,34%) i Galícia (+41,97%) van ser les que més empreses van destruir en taxa interanual, mentre que Navarra, Melilla i Madrid les que menys, amb reculades d'un 67,74%, un 60% i un 27,84%, respectivament.

Per la seva banda, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital va pujar un 22,66% a Catalunya al gener, fins a les 812 empreses. El capital subscrit en aquestes ampliacions va arribar als 457,33 milions d'euros, xifra un 15,36% superior a la de gener de l'any anterior.