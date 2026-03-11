La creació d'empreses puja un 12,8% al gener a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
La creació de noves empreses a Catalunya va pujar un 12,8% al gener en taxa interanual amb un total 2.395 societats mercantils constituïdes, en un mes en el qual les empreses dissoltes van ser 349, un 4,8% més, segons dades aquest dimarts de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Es tracta de la millor dada de constitució d'empreses en un mes de gener a Catalunya de la sèrie històrica i, amb l'ascens del gener, la creació d'empreses a la comunitat encadena nou mesos consecutius de creixement interanual.
Per a la constitució de les 2.395 empreses creades el passat mes de gener es van subscriure una mica més de 148,06 milions d'euros, la qual cosa suposa un 58,11% més que en el mateix mes de fa un any (147,34 milions de capital desemborsat).
De les 349 empreses que van tancar el passat mes de gener a Catalunya, 298 ho van fer voluntàriament, 17 van ser per fusió amb altres societats i les 34 restants per altres causes.
La Rioja (+48,39%) Múrcia (+46,32%) i les Balears (+40,45%) van ser les que van registrar creixements més grans en la creació d'empreses, mentre que al costat contrari es van situar Cantàbria, Aragó i les Canàries, amb reculades d'un 25,24%, un 19,22% i un 18,01%, respectivament.
Quant a la dissolució d'empreses, La Rioja (+120%), Castella-la Manxa (+28,81%) i Astúries (+15,58%) van ser les que més empreses van destruir en taxa interanual, mentre que Navarra, Múrcia i Extremadura les que menys, amb reculades d'un 90,91%, un 41,82% i un 26,67%, respectivament.
Per la seva banda, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital va pujar un 4,3% a Catalunya al gener, fins a les 850 empreses i el capital subscrit en aquestes ampliacions va arribar als 595,27 milions d'euros, xifra un 9,6% inferior a la del gener de l'any anterior.