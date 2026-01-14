La creació d'empreses puja un 11,3% al novembre a Catalunya

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
La creació de noves empreses a Catalunya va pujar un 11,3% al novembre en taxa interanual amb un total 2.122 societats mercantils constituïdes, en un mes en el qual les empreses dissoltes van ser 166, un 9,9% més, segons les dades difoses aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Es tracta de la millor dada de constitució d'empresass en un mes de novembre a Catalunya de la sèrie històrica.
Amb l'ascens del novembre, la creació d'empreses a Catalunya encadena set mesos consecutius de creixement interanual.
Per a la constitució de les 2.122 empreses creades el passat mes de novembre es van subscriure una mica més de 49,84 milions d'euros, la qual cosa suposa un 16,22% menys que en el mateix mes de fa un any (49,8 milions de capital desemborsat).
De les 166 empreses que van tancar el passat mes de novembre a Catalunya, 128 ho van fer voluntàriament; 16 per fusió amb altres societats i les 22 restants per altres causes.
Extremadura (+39,39%) Navarra (+35,62%) i Aragó (+25,28%) van ser les que van registrar creixements més grans en la creació d'empreses, mentre que al costat contrari es van situar Astúries, Múrcia i Madrid amb reculades d'un 9,76%, un 2,88% i un 2,76%, respectivament.
Quant a la dissolució d'empreses, Cantàbria (+123,08%), La Rioja (+54,55%) i Aragó (+28,79%) van ser les comunitats que més empreses van destruir en taxa interanual, mentre que les Canàries, Múrcia i Extremadura les que menys, amb reculades d'un 20,41%, un 16,13% i un 13,51%, respectivament.
Per la seva banda, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital va pujar un 16,7% a Catalunya al novembre, fins a les 510 empreses, en què el capital subscrit en aquestes ampliacions va ser de 257,35 milions d'euros, xifra un 46% inferior a la del novembre de l'any anterior.