La creació d'empreses baixa un 4,6% a l'abril a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
La creació de noves empreses a Catalunya va baixar un 4,6% a l'abril en taxa interanual amb un total de 2.319 societats mercantils constituïdes, en un mes en el qual les empreses dissoltes van ser 135, un 23,9% més, segons les dades difoses aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Malgrat la caiguda, es tracta de la tercera millor dada de constitució d'empreses en un mes d'abril a la comunitat de la sèrie històrica.
Per a la constitució de les 2.319 empreses creades el passat mes d'abril es van subscriure una mica més de 76,23 milions d'euros, la qual cosa suposa un 16,03% menys que en el mateix mes de fa un any (76,23 milions de capital desemborsat).
De les 135 empreses que van tancar el passat mes d'abril a Catalunya, 93 ho van fer voluntàriament; 8 per fusió amb altres societats i les 34 restants per altres causes.
La Rioja (+41,94%) Astúries (+39,6%) i Múrcia (+23,33%) van ser les que van registrar creixements més grans en la creació d'empreses, mentre que al costat contrari es van situar les Canàries, Madrid i el País Basc amb reculades d'un 9,37%, un 8,87% i un 8,41%, respectivament.
DISSOLUCIÓ D'EMPRESES
Quant a la dissolució d'empreses, va augmentar a totes les comunitats sent Extremadura (+100%), Navarra (+100%) i La Rioja (+58,33%) on més empreses es van destruir, excepte a Múrcia, on la taxa interanual de dissolucions es va reduir un 61,9%, i al País Basc, amb una caiguda del 28,33%.
Per la seva banda, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital va pujar un 19,7% a Catalunya a l'abril, fins a les 578 empreses i el capital subscrit en aquestes ampliacions va arribar als 255,15 milions d'euros, xifra un 0,3% inferior a la de l'abril de l'any anterior.