La creació d'empreses baixa un 22,1% al maig a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -
La creació d'empreses a Catalunya va baixar un 22,1% al maig en taxa interanual amb un total 2.180 societats mercantils constituïdes, en un mes en què les empreses dissoltes van ser 129, un 12,8% menys, segons les dades aquest dimarts de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Malgrat la caiguda, es tracta de la segona millor dada de constitució d'empreses en un mes de maig a Catalunya de la sèrie històrica.
Per a la constitució de les 2.180 empreses creades el passat mes de maig es van subscriure una mica més de 87,05 milions d'euros, la qual cosa suposa un 1,62% més que en el mateix mes de fa un any (87 milions de capital desemborsat).
De les 129 empreses que van tancar el passat mes de maig a Catalunya, 84 ho van fer voluntàriament; 3 per fusió amb altres societats i les 42 restants per altres causes.
La creació d'empreses va seguir una tendència negativa respecte al mateix mes de l'any anterior a totes les comunitats excepte a La Rioja, amb una pujada del 15,38% i a Navarra, un 4,88% més i, quant a la resta, les caigudes més grans les van marcar Castella-la Manxa (-24,71%) seguit de Catalunya (-22,14%) i Andalusia (-19,70%).
Quant a la dissolució d'empreses, Navarra (+75%), La Rioja (+18,18%) i les Canàries (+15,71%) van ser les que més empreses van destruir en taxa interanual, mentre que Astúries, Castella-la Manxa i Múrcia les que menys, amb reculades d'un 34,38%, un 28,57% i un 20%, respectivament.
Per la seva banda, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital va pujar un 1,6% a Catalunya al maig, fins a les 496 empreses i el capital subscrit en aquestes ampliacions va arribar als 158,91 milions d'euros, xifra un 18,4% inferior a la del maig de l'any anterior.