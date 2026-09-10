La creació d'empreses baixa un 1,3% al juliol a Catalunya

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
La creació d'empreses a Catalunya va baixar un 1,3% al juliol en taxa interanual amb un total 2.272 societats mercantils constituïdes, en un mes en el qual les empreses dissoltes van ser 166, un 30,7% més, segons les dades aquest dimarts de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Malgrat la caiguda, es tracta de la segona millor dada de constitució d'empreses en un mes de juliol a Catalunya de la sèrie històrica.
Per a la constitució de les 2.272 empreses creades el passat mes de juliol es van subscriure una mica més de 58,24 milions d'euros, la qual cosa suposa un 37,96% menys que en el mateix mes de fa un any (58,19 milions de capital desemborsat).
De les 166 empreses que van tancar el passat mes de juliol a Catalunya, 88 ho van fer voluntàriament; 16 per fusió amb altres societats i les 62 restants per altres causes.
Aragó (+21,47%) Múrcia (+15,81%) i la Comunitat Valenciana (+14,91%) van registrar els creixements més grans en la creació d'empreses, mentre que al costat contrari es van situar Cantàbria, La Rioja i Extremadura amb reculades d'un 24,36%, un 23,64% i un 13,39%, respectivament.
Quant a la dissolució d'empreses, Cantàbria (+66,67%), Múrcia (+33,33%) i Catalunya (+30,71%) van ser les que més empreses van destruir en taxa interanual, mentre que La Rioja, Navarra i les Canàries les que menys, amb reculades d'un 46,15%, un 25% i un 19,32%, respectivament.
Per la seva banda, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital va baixar un 6,6% a Catalunya al juliol, fins a les 483 empreses. El capital subscrit en aquestes ampliacions va assolir els 241,23 milions d'euros, xifra un 5,9% inferior a la del juliol de l'any anterior.