La creació d'empreses baixa un 1,1% a l'agost a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -
La creació de noves empreses a Catalunya ha baixat un 1,1% a l'agost en taxa interanual amb un total 1.469 societats mercantils constituïdes, en un mes en el qual les empreses dissoltes han estat 102, un 15,9% més, segons les dades difoses aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Malgrat la caiguda, es tracta de la quarta millor dada de constitució d'empreses en un mes d'agost a la regió de la sèrie històrica.
Per a la constitució de les 1.469 empreses creades el passat mes d'agost es van subscriure una mica més de 65,73 milions d'euros, el qual suposa un 2,89% més que en el mateix mes de fa un any (63,89 milions de capital desemborsat).
De les 102 empreses que tancar el passat mes d'agost a Catalunya, 70 ho han fet voluntàriament; 16 per fusió amb altres societats i les altres 16 per altres causes.
Cantàbria (+68%) Astúries (+46,75%) i Múrcia (+34,53%) han estat les que han registrat creixements més grans en relació amb la creació d'empreses, mentre que al costat contrari s'hi situen Navarra, Balears i Catalunya amb reculades d'un 13,21%, 7,17% i un 1,14%, respectivament.
Respecte a la dissolució d'empreses, Navarra (+100%), Canàries (+71,43%) i La Rioja (+71,43%) han estat les comunitats que més empreses han destruit en taxa interanual, mentre que Múrcia, Astúries i el País Basc les que menys, amb reculades d'un 72,73%, 60,61% i un 14,71%, respectivament.
Per la seva banda, el nombre de societats mercantils que han ampliat capital ha baixat un 12,7% a Catalunya a l'agost, fins a les 447 empreses, el capital subscrit de les quals ha aconseguit els 299,02 milions d'euros, xifra un 8,5% inferior a la d'agost de l'any anterior.
DADES NACIONALS ---------------------
Contingut multimèdia:
Gràfics de societats mercantils
Enllaç de descàrrega: https://www.epdata.es/datos/estadistica-sociedades-mercantil...