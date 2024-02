La creació d'empreses baixa un 0,89% al desembre a Catalunya

BARCELONA, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

La creació d'empreses a Catalunya va baixar un 0,89% al desembre en taxa interanual amb un total de 1.441 societats mercantils constituïdes, un mes en el qual les empreses dissoltes van ser 224, un 13,71% més, segons dades aquest dimarts de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Per constituir les 1.441 empreses creades el passat mes de desembre es van subscriure una mica més de 96,78 milions d'euros, la qual cosa suposa un 48,73% més que en el mateix mes de fa un any (96,73 milions de capital desemborsat).

De les 224 empreses que van tancar el passat mes de desembre a Catalunya, 164 ho van fer voluntàriament; 28 per fusió amb altres societats i les 32 restants per altres causes.

Cantàbria (+25%) Extremadura (+9,47%) i Aragó (+6,21%) van ser les que van registrar creixements més grans en la creació d'empreses, mentre que al costat contrari es van situar Melilla, Ceuta i La Rioja amb reculades d'un 55,56%, um 37,5% i un 31,25%, respectivament.

Quant a la dissolució d'empreses, Melilla (+40%), Catalunya (+13,71%) i Aragó (+12,2%) van ser les comunitats que van destruir en taxa interanual, mentre que Ceuta, la Comunitat Valenciana i País Basc les que menys, amb reculades d'un 100%, un 34,3% i un 33,87%, respectivament.

Per la seva banda, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital va baixar un 26,53% a Catalunya al desembre, fins a les 371. El capital subscrit en aquestes ampliacions va arribar als 150,69 milions d'euros, xifra un 52,96% inferior a la del desembre de l'any anterior.