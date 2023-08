Covestro guanya 46 milions en el segon trimestre, un 76,9% menys

La facturació va baixar un 20,9%, fins el 3.700 milions



BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

Covestro va tancar el segon trimestre de l'any amb un benefici de 46 milions d'euros, un 76,9% menys que en el mateix període de 2022, ha explicat en un comunicat aquest dimarts.

La facturació del grup va ser de 3.700 milions, un 20,9% menys que un any enrere per "una contracció relacionada amb la demanda en el nivell dels preus de venda, i a una caiguda dels volums

venuts", i l'Ebitda registrat va ser de 385 milions, un 29,6% menys.

El flux d'efectiu lliure operatiu va augmentar, passant de 462 milions d'euros negatius en el trimestre de l'any anterior a 10 milions d'euros negatius.

El ceo de l'empresa, Markus Steilemann, ha explicat que el segon trimestre s'ha caracteritzat per "una feblesa econòmica continuada i una tènue demanda global", encara que ha assenyalat que l'empresa ha aconseguit els objectius per al període i ha confirmat les previsions per a l'any complet.

En aquest sentit, la companyia espera un Ebitda d'entre 1.000 i 1.600 milions a final d'any i un flux de caixa operatiu d'entre 0 i 500 milions.

"En el context d'una desacceleració econòmica prevista pel que queda d'any, Covestro espera que els resultats se situïn en la meitat inferior dels rangs especificats per a tots els indicadors de rendiment clau", ha afegit.

SEGMENTS

L'empresa ha apuntat que tots els segments de negoci "s'estan veient afectats per un entorn desafiador i la feblesa de la demanda".

Les vendes en Materials van baixar un 27,3%, fins a 1.800 milions d'euros, per la reducció dels preus mitjans de vendes i el descens dels volums venuts.

Per la seva banda, el segment Solucionis i especialitats va registrar un descens del 13,5%, fins a 1.900 milions per les mateixes raons.

SEMESTRE

En el conjunt semestre, les vendes del grup van baixar un 20,5%, fins a 7.500 milions d'euros, per "un descens dels volums venuts impulsat per factors vinculats a la demanda i la disponibilitat, així com a un menor nivell dels preus de venda".

L'Ebitda va ser de 671 milions, un 50,4% interanual menys, per la contracció relacionada amb la demanda en el nivell dels preus de venda, que es va traduir en menors marges i en un descens dels volums venuts impulsat per factors vinculats a la demanda i la disponibilitat.

El flux d'efectiu lliure operatiu del primer semestre de 2023

va augmentar un 66,5% fins als 149 milions d'euros negatius, mentre que els ingressos nets es van reduir un 96,7%, fins als 20 milions.