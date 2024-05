La cotització del Banc Sabadell resisteix l'endemà del seu rebuig a la fusió amb BBVA

MADRID, 7 maig (EUROPA PRESS) -

El mercat ha respost a la decisió del Banc Sabadell de rebutjar la proposta de fusió amb BBVA amb un impacte moderat en la cotització dels títols de l'entitat d'origen català, que han contingut el seu descens al final de la jornada fins a situar-ho en un 0,45%.

En concret, les accions del Sabadell, que han tancat aquest dimarts en 1,88 euros, continuen presentant una millora del 8,26% per sobre del preu del tancament del dia anterior a l'anunci de l'operació.

Els inversors i analistes han recollit d'una banda el potencial projecte en solitari, així com l'anunci de distribució de capital anunciat per un import de 2.400 milions d'euros, segons destaquen a Europa Press en fonts del mercat.

L'informe de Britta Schmidt d'Autonomus reitera el potencial positiu de generació de beneficis per al Sabadell en solitari, que ja observava abans de la publicació de l'oferta (posterior al primer trimestre de 2024).

Per la seva banda, l'informe de Paco Riquel d'Alantra destaca que el Sabadell retornarà més d'un 25% de la seva capitalització de mercat actual als accionistes durant dos anys i que el seu benefici per acció (BPA) mantindrà una tendència positiva en aquest període.

Antonio Reale de Bank of America indica que el mercat ja comptava que l'oferta es descartaria, perquè tant el bescanvi ofert com les sinergies benvolgudes pel BBVA estaven per sota del valor intrínsec del Sabadell i de l'operació combinada, respectivament.

Per la seva banda, Max Mishyn de JB Capital indica en el seu informe que la probabilitat d'una contraoferta superior per part de BBVA és "baixa", i fonamenta la seva asseveració en què erosionaria les ràtios financers del banc presidit per Carlos Torres.

SENSE ESPAI PER A NEGOCIACIONS FUTURES

A més, afegeix que la manera en què el consell d'administració del Sabadell va rebutjar l'oferta limita les opcions de BBVA, atès que la carta no deixa espai per a negociacions futures entre les dues entitats.

La majoria dels analistes indiquen que la probabilitat d'un acord s'ha reduït notablement, donat que les alternatives de contraoferta no semblen plausibles.

En aquest sentit, estimen d'una banda que el 'mix' de bescanvi d'accions més efectiu, pressionaria la solvència i la rendibilitat de BBVA, i per un altre costat, l'opció que el banc d'origen basc present una OPA hostil és "molt remota", especialment donat el perfil de la base inversora de Sabadell, amb gairebé la meitat en detallistes.

Així mateix, diversos analistes coincideixen que el nou compromís de repartiment de capital del banc presidit per Josep Oliu dona cabuda a revisions addicionals dels beneficis del consens del Sabadell a l'alça, si bé les millores de BPA després dels resultats del primer trimestre han estat notables.