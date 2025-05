Costa veu Seat com a exemple de "bona aplicació" dels fons Next Generation a Espanya

Qualifica els aranzels de "dolents per a tots" i confia en un acord amb els Estats Units

MARTORELL (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

El president del Consell Europeu, António Costa, ha considerat aquest dilluns que l'aposta de l'automobilística Seat per l'electrificació de vehicles és un exemple de la "bona aplicació" dels fons Next Generation EU a Espanya.

"És un exemple de com els fons estan molt bé utilitzats per a l'economia, en aquest cas catalana, i per assegurar el futur de la mobilitat sostenible", ha dit en declaracions a la premsa després de la seva visita a les instal·lacions de Seat a Martorell (Barcelona), i després de reunir-se amb el ceo interí de la companyia, Markus Haupt.

Ha definit Seat com l'empresa que "està liderant el canvi cap al cotxe elèctric" i ha defensat l'emissió de deute conjunt de la història d'Europa que representen els fons europeus.

"Són fons que hem mobilitzat amb la primera emissió de deute de la història d'Europa, per recolzar no només la resiliència, però també el canvi estructural de les economies europees després de la pandèmia del COVID", ha afegit.

GUERRA COMERCIAL

Preguntat per la situació geoeconómica per la guerra aranzelària amb l'administració dels Estats Units, ha desitjat que, a través del diàleg, s'aconsegueixi un punt positiu "per a l'economia europea, per a l'economia americana, perquè efectivament els aranzels seran dolents per a tots".

Ha defensat una política de tarifes zero per a ambdues economies, la qual cosa, al seu parer, "permetria incrementar el comerç" entre ambdues àrees comercials i evitaria més impostos, més inflació, i menys llibertat per escollir per als consumidors americans, en les seves paraules.

"En un moment en què estem fent front a tants reptes, amb la guerra a Europa, amb la necessitat de gestionar aquesta doble transició digital i energètica, incrementar més la tensió amb els aranzels no té cap sentit, seria molt negatiu", ha conclòs.