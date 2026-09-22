Costa recorre contra l'amnistia al TS per posar en dubte la seva innocència

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
L'exvicepresident del Parlament de Catalunya Josep Costa ha presentat davant el Tribunal Suprem un incident excepcional de nul·litat contra la interlocutòria dictada el 23 de juliol del 2026 per aquest mateix tribunal, que va declarar amnistiats els fets pels quals va ser jutjat i absolt pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en entendre que posa en dubte la seva innocència.
En concret, el TSJC va absoldre els membres de la Mesa del Parlament que va presidir Roger Torrent de desobediència al Tribunal Constitucional (TC) per tramitar resolucions parlamentàries relacionades amb l'autodeterminació i que reprovaven la monarquia, i que presumptament contravenien ordres del tribunal.
Segons l'escrit consultat per Europa Press, Costa considera que la resolució del TS conculca la seva presumpció d'innocència perquè, en declarar amnistiats uns fets pressuposa així l'existència d'actes determinants de responsabilitat penal, si bé no van ser mai demostrats.
Recorda que el juny del 2024 ja va manifestar davant el TS la seva oposició a que se li apliqués la llei d'amnistia i va demanar que el procediment continués per poder anul·lar el judici contra ell, atès que sostenia que els fets pels quals estava acusat no constituïen cap delicte i, en tot cas, la vulneració dels seus drets fonamentals no quedava reparada ni extingida per una amnistia que ell no accepta ni políticament ni jurídicament.
Per tot plegat, demana la nul·litat d'aquesta interlocutòria i sol·licita al TS que resolgui les qüestions de fons que han quedat sense resposta, especialment les relatives a la presumpció d'innocència i la inviolabilitat parlamentària.