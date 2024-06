Costa rebutja l'amnistia davant el TS: "Pot interpretar-se com un reconeixement de culpa"

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

L'exvicepresident del Parlament Josep Costa ha sol·licitat davant del Tribunal Suprem (TS) que no se li apliqui la Llei d'Amnistia en considerar que aquesta "pot interpretar-se com un reconeixement de culpa", i ha demanat que la seva causa sigui declarada nul·la.

Així ho ha indicat en un comunicat a 'X' recollit per Europa Press, en el qual comparteix el recurs de cassació remès al TS i que, al seu judici, està avalat per la Declaració Universal de Drets Humans de l'ONU: "Com a persona perseguida per raons polítiques tinc dret a rebutjar l'amnistia i obtenir l'anul·lació completa de la causa penal".

També insta a fer efectiu el seu "dret a obtenir una reparació i perseguir als culpables", així com el seu dret a exigir garanties de no repetició, textualment.

Costa afirma que "l'amnistia i altres mesures de clemència no afecten al dret de les víctimes a reparació" en poder interpretar-se com a reconeixement de culpa, per la qual cosa sosté que aquesta no pot imposar-se a persones jutjades per fets esdevinguts durant l'exercici pacífic del dret a la llibertat d'expressió.

D'aquesta manera, Costa rebutja que s'apliqui l'amnistia en la seva causa fins que es "dicti una nova sentència declarant la nul·litat de totes les actuacions", com contempla la querella presentada contra el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per detenció il·legal.