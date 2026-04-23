Cospedal admet reunions amb Villarejo però nega haver-li fet "encàrrecs": "Jo li vaig fer preguntes"

MADRID 23 abr. (EUROPA PRESS) -
L'ex-secretària general del PP María Dolores de Cospedal ha reconegut aquest dijous davant el tribunal de l'Audiència Nacional (AN) que jutja l'operació Kitchen haver mantingut reunions amb el comissari jubilat José Manuel Villarejo, acusat en el judici, si bé ha negat haver-li fet cap "encàrrec", sinó que es va limitar a fer-li "preguntes".
"Jo li vaig fer preguntes, però no encàrrecs. Són coses diferents", ha assenyalat durant el judici sobre el presumpte operatiu parapolicial orquestrat pel Ministeri d'Interior del govern de Mariano Rajoy per robar informació a l'extresorer del PP Luis Bárcenas sobre dirigents del partit, en l'època en la qual s'estava investigant judicialment si hi havia una caixa B en la formació política.
Tant Cospedal com el seu exmarit, l'empresari Ignacio López de Hierro, van estar investigats en el procés d'instrucció per la seva presumpta participació en la Kitchen, tot i que la causa va ser sobreseguda provisionalment per a tots dos. Al principi de la vista oral, el PSOE, que exerceix l'acusació particular, va demanar suspendre el judici per tornar a imputar Cospedal, qüestió que el tribunal va rebutjar.
L'exdirigent popular ha explicat que va ser el seu exmarit, l'empresari Ignacio López de Hierro, qui li va presentar Villarejo perquè "ell tenia interès" a conèixer-la. "A mi em va semblar bé conèixer-lo i el vaig conèixer", ha assenyalat.
Cospedal ha negat que l'ex-comandant policial l'hagués informat sobre l'evolució de les perquisicions en relació amb la trama Gürtel. "Ni jo l'hi preguntava ni ell me n'informava i no crec que tingués capacitat de fer-ho", ha manifestat.