La cosina de l'OPA de BBVA sobre Sabadell tanca en el 3% en l'últim dia del període d'acceptació

MADRID 10 oct. (EUROPA PRESS) -
La prima de l'OPA de BBVA sobre Sabadell s'ha situat al 3% aquest divendres, 10 d'octubre, quan s'acaba el termini d'acceptació de l'oferta, seguint les cotitzacions de les dues entitats.
En concret, les dues entitats van retrocedir aquest divendres a borsa, tot i que Sabadell més: el banc vallesà va perdre un 2,61%, fins a baixar als 3,167 euros, mentre que BBVA va perdre un 1,71%, fins als 15,79 euros.
En conjunt, l'Ibex 35 va baixar i va perdre gairebé un 0,70%, i va retrocedir fins als 15.400 punts, com a conseqüència de l'amenaça de nous aranzels a la Xina per part dels EUA.
Tot i això, la diferència entre el preu que ofereix BBVA i el valor de Sabadell a Borsa s'ha ampliat aquest divendres en comparació amb jornades prèvies, tot i que, des de la millora del preu, havia oscil·lat entre l'1,1% i el 2,8%.
ÚLTIMES HORES DEL PERÍODE D'ACCEPTACIÓ
Després de més de 17 mesos des del seu anunci, el maig del 2024, i un mes des que es llancés oficialment l'oferta, el període d'acceptació finalitza aquesta mitjanit.
A la cursa per atraure accionistes, el BBVA mantindrà 68 de les seves oficines obertes fins a les 21.00 hores mentre que el seu 'call center' està disponible fins a les 00.00 hores per als accionistes de Sabadell.
Per part seva, el president de Sabadell, Josep Oliu, ha instat els seus accionistes que agafin el paper que hagin rebut sobre l'OPA i que el llencin "a la paperera", animant així que no accepten l'operació.
Tot i això, els resultats d'aquesta OPA no es coneixeran ja. La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va informar dimecres passat que preveia donar-los divendres que ve, 17 d'octubre. Aleshores es coneixerà si BBVA ha arribat al 50% d'acceptació o, al contrari, s'ha quedat per sota d'aquest llindar.
Si no arriben ni tan sols al 30% d'acceptació dels accionistes de Sabadell, el banc basc ja ha avançat que no seguirà endavant i renunciarà a l'operació.
Tot i això, si es queda entre 30% i 50% d'acceptació, BBVA té la possibilitat de rebaixar la condició mínima d'acceptació del 50%. En aquest escenari, i si decideix seguir endavant, haurà de llançar una segona OPA en efectiu, o com a alternativa en efectiu, pel total del capital que ja no té un preu equitatiu, preu aquest que es fixarà seguint els criteris que comuniqui la CNMV.