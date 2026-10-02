La COSHAC lamenta "no aconseguir mesures tan de mínims" com les dels decrets d'habitatge

Eduardo Parra - Europa Press
BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC) ha criticat que "no aconseguir mesures tan de mínims" com les incloses en els dos decrets que el Congrés dels Diputats ha derogat aquest divendres és un cop dur, ja que, segons l'entitat, les mesures anunciades eren completament insuficients i algunes tenien data de caducitat.
"Des del moviment per l'habitatge hem de posar sobre la taula unes reivindicacions més estructurals quant al problema de l'habitatge, al voltant de les quals puguem construir una lluita més àmplia", afirma en un comunicat.
Tot i que assegura que els decrets no reflectien les demandes del moviment per l'habitatge, la COSHAC lamenta que "els interessos d'especuladors i rendistes han passat per davant qualsevol avenç en matèria d'habitatge".
Segons la confederació, el govern de Pedro Sánchez ha fet un "últim intent per salvar la legislatura, aprovant el mínim raonable per desmobilitzar".
"Però tot apunta que no serà així i que aquests dies poden ser un punt d'inflexió en la lluita", afegeix.