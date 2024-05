De Cos: el Banc d'Espanya analitzarà l'OPA al Sabadell des de l'estabilitat financera

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, ha afirmat que el Banc d'Espanya ha d'analitzar l'oferta pública d'adquisició (OPA) hostil del BBVA sobre Banc Sabadell des del punt de vista de l'estabilitat financera.

Ho ha dit aquest divendres en una taula rodona amb el president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, dins la 39a Reunió Cercle d'Economia que se celebra des de dimecres al Palau de Congressos de Catalunya.

De Cos, que ha protagonitzat el seu últim acte públic en el càrrec, ha assenyalat que són els accionistes de Banc Sabadell els que han de decidir i que no opinarà sobre l'operació: "No hi tinc res a dir, ni vull, ni ho haig de fer".