Correus rep més de 2,6 milions de sol·licituds de vot per correu, un 95% més que en les eleccions del 2019

MADRID, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

Correus ha rebut un total de 2.622.808 sol·licituds de vot per correu per a aquestes eleccions generals del pròxim 23 de juliol, una xifra rècord des que hi ha registres d'aquest sistema de sufragi, i suposa un 94,71% més que en els comicis del 2019 i un increment del 80,45% respecte a les del 2016, que fins ara marcava el rècord històric.

Aquestes dades, a les quals ha tingut accés Europa Press, suposen un rècord històric en les sol·licituds de vot per correu respecte a anys anteriors i supera amb escreix les de les eleccions del 2016, les més elevades des que hi ha registres.

En concret, en els comicis del 2016, que també es van celebrar a les portes de l'estiu, Correus va rebre 1.452.988 sol·licituds per a aquest sistema de votació, un milió menys de les peticions que s'han produït en aquestes eleccions del 23J.

Les dades de sol·licituds de vot per correu per al 23J també són molts més elevades respecte a les anteriors generals, ja que l'abril del 2019 van triar aquest sistema de sufragi més d'1,2 milions i una mica menys d'un milió en la repetició electoral del 10 de novembre.

Cal recordar que Correus obrirà les oficines aquest cap de setmana per facilitar el vot per correu a tot Espanya, amb un horari de 09:00 a 21:00 hores a Madrid, Barcelona i diverses ciutats turístiques, i no descarta ampliar el termini per votar, fixat per al dijous 20 de juliol.