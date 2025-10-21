Correus ofereix els serveis d'O2 a les seves 119 oficines informatitzades a Catalunya

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Correus ha començat a oferir els serveis d'O2, filial de Telefónica, a través de la seva xarxa de 119 oficines informatitzades a Catalunya, informa en un comunicat aquest dimarts.
D'aquesta manera, s'hi pot accedir a l'oferta de telèfon fix, mòbil i fibra de l'operadora, que ara també obre la possibilitat de contractar serveis de televisió en incloure en alguns dels seus serveis Movistar Plus+ en temps real.
Aquest acord comercial reprèn la col·laboració que les dues companyies van emprendre el 2019 i s'emmarca en la línia de diversificació del negoci contemplada en el Pla Estratègic de Correus 2024-2028, que aposta per acostar nous productes i serveis d'interès per a la ciutadania.
Segons Correus, com que O2 és una marca del Grupo Telefónica, la seva oferta es caracteritza per disposar de "la xarxa de fibra més gran d'Espanya i ultravelocitat 5G+".
Així mateix, destaca que la marca compta amb altres avantatges, com "no exigir permanència ni aplicar penalitzacions en cap dels seus serveis en cas de baixa, transparència en les factures, qualitat d'atenció al client i preus competitius".