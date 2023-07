Correus obrirà les seves oficines el cap de setmana per facilitar el vot per correu

MADRID, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

Correus obrirà les seves oficines aquest cap de setmana per facilitar el vot per correu a tot Espanya i no descarta ampliar el termini per dipositar el vot, fixat ara com ara per al dijous 20 de juliol.

El director adjunt d'Operacions de Correus, José Luis Alonso Nistal, ha confirmat a Europa Press que dissabte i diumenge obriran centenars d'oficines de tot el país per facilitar el vot per correu i que es podria ampliar el termini màxim per fer-ho, fixat per d'aquí a una setmana.

A Madrid i Barcelona o les zones turístiques de València o Andalusia les oficines de Correus obriran dissabte de 9.00 a 21.00 hores, mentre que a la resta obriran de 9.00 a 14.00 hores. Diumenge també hi haurà un gran nombre d'oficines obertes de 9.00 a 14.00 hores.